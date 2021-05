I proprietari stanno cercando uno yorkshire toy.

Smarrito nel primo pomeriggio del 27/04 in Via Erato, zona Lido delle Sirene, yorkshire toy di nome Erik.

Socievole e molto affettuoso molto probabilmente è stato preso inavvertitamente da qualcuno.

Risponde se viene chiamato con il suo nome e socializza con qualsiasi persona che gli si avvicini anche dal cancello di casa.

Per qualsiasi informazione contattare i numeri 3935450074 e 3737333385 e chiedere di Pierfrancesco o Maria Isabella.