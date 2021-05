Anzio. Domenica 9 maggio torna l’evento #unitiperilmare 2.0 sulla spiaggia di Lido dei Gigli

“Domenica 9 maggio torna l’evento #unitiperilmare 2.0 che si terrà in contemporanea su varie spiagge d’italia.

L’evento avrà inizio alle ore 9 e 30, promosso dall’Associazione Sons of the Ocean con sede a Livorno, ha come scopo la pulizia delle spiagge e la raccolta dei rifiuti. Numerose le associazioni nella regione Lazio che parteciperanno alla manifestazione.Tra l’altro l’evento sarà associato al progetto scientifico “PlasticheAmare”, iniziativa di Citizen Science in collaborazione con il corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa, lo scopo è quello di catalogare i rifiuti raccolti di una ridotta porzione di spiaggia, ciò consentirà all’Università di Pisa di studiare ed analizzare come chiudere la filiera dei prodotti con uno smaltimento idoneo. Tale progetto intende inoltre sensibilizzare la popolazione ai problemi collegati all’inquinamento da plastica in ambiente costiero.La prima giornata tenutasi il 30 gennaio vide impegnate68 associazioni di volontariato, ad ora per il 9 maggio abbiamo superato le 100, per il solo lazio siamo circa 15 associazioni” dichiara Lucia Costantino una delle promotrici dellevento per Anzio