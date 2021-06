La nuova piscina comunale di Anzio, a pochi minuti dalla sfida playoff di Pallanuoto

Le prime immagini all’interno della nuova piscina comunale della Città di Anzio, a pochi minuti dalla sfida playoff di Pallanuoto, per la conquista della serie A1

“Abbiamo lavorato per il nuovo impianto natatorio della Città di Anzio, come un buon padre di famiglia fa all’interno della propria abitazione. Ho detto più volte al Sindaco, Candido De Angelis, che questa è la vostra piscina, è il nuovo impianto sportivo dei cittadini anziati e di tutte le persone del territorio. Oggi ho voluto girare da solo all’interno di tanta bellezza, tanti sacrifici abbiamo fatto in questi mesi, sono emozionato di vivere i playoff per provare a riportare la gloriosa squadra dell’Anzio in serie A1. Restituiremo ad Anzio la grande pallanuoto ed il grande nuoto, con l’obiettivo di ospitare le massime competizioni internazionali”.

Sono le parole del Presidente dell’Anzio Waterpolis, Francesco Damiani, a pochi minuti dalla prima semifinale playoff, nella nuova splendida piscina comunale, contro l’Acquachiara Napoli. La nuova vasca natatoria, la copertura, le tribune, i moderni sistemi di illuminazione, la moderna impiantistica, gli spogliatoi, le docce, i servizi per le persone con disabilità, la sala riunioni di circa 50 mq, gli uffici, i percorsi interni per adulti e bambini, il bar e l’area tempo libero, tutta in vetro, dalla quale assistere ai corsi e toccare con mano i progressi dei propri figli. Gli scatti fotografici di questo pomeriggio, a pochi minuti dalla partita, non rendono pienamente onore ad un impianto sportivo di livello europeo, fortemente voluto dal Sindaco, Candido De Angelis, dall’Assessore al Patrimonio, Eugenio Ruggiero e dall’Amministrazione Comunale tutta.

“Anzio, i cittadini e tutti gli amanti di questo sport sono già in serie A1, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – con un impianto natatorio che, grazie al grande lavoro di questa Amministrazione ed al coraggio di Francesco Damiani, rappresenta un’eccellenza a livello europeo. Al termine della stagione estiva, alla nuova Piscina Comunale, si aggiungerà il nuovo Palazzetto dello Sport Comunale, a completa disposizione della cittadinanza e delle associazioni sportive del territorio”.

Il complesso natatorio della Città di Anzio, con l’ultimazione dell’ambizioso intervento, rappresenta un importante punto di riferimento per le famiglie del territorio, che finalmente potranno contare su una struttura moderna ed all’avanguardia per la pratica sportiva. In questi giorni sono già state aperte le iscrizioni per i corsi estivi.