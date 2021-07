AnzioEstateBlu2021: tra i protagonisti Bennato, Battista e Brignano

Edoardo Bennato, Max Pezzali, Maurizio Battista, Enrico Brignano e gli Psicologi, protagonisti del programma di AnzioEstateBlu2021, pianificato dall’Assessore, Valentina Salsedo insieme al Sindaco, Candido De Angelis. L’Assessore Salsedo: “Insieme ai grandi eventi allo stadio, stiamo lavorando alla rassegna di agosto nel teatro all’aperto di Villa Adele ed a percorsi turistici alla scoperta dei Parchi, dei Musei e delle Ville di Anzio”

​

Edoardo Bennato l’8 agosto, Max Pezzali l’11 ed il 12 agosto,​ Maurizio Battista il 13 agosto, Enrico Brignano il 17 agosto e gli Psicologi il 19 agosto: sono i grandi eventi di AnzioEstateBlu2021, in programma allo Stadio del Baseball di Anzio, pianificati dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, in collaborazione con la Ventidieci.

“Insieme agli eventi allo Stadio del Baseball, organizzati in totale sicurezza, – afferma l’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo – in queste ore stiamo lavorando all’apertura del teatro all’aperto di Villa Adele, con il palco e la platea, con capienza ridotta, che rappresenterà una location importante per i cittadini ed i numerosi turisti presenti in Città. Inoltre, sempre durante il mese di agosto, con il trenino turistico, nell’ambito del progetto Anzio in Tour 2021, sarà possibile partecipare alle visite guidate nella Riserva Naturale di Tor Caldara, alle Ville di Anzio, al Museo Archeologico ed al Museo dello Sbarco, al Parco Archeologico della Villa di Nerone, al Teatro Romano ed al Parco del Vallo Latino Volsco”.​ ​ ​ ​

Per informazioni e prevendita biglietti: 0773.414521, www.ventidieci.it e botteghino attivo al Parco di Villa Adele, aperto tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00.