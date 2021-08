Entra nel vivo il programma degli eventi di AnzioEstateBlu2021: tutti i giovedì, sabato e domenica del mese di agosto, al via il percorso turistico “Anzio in Tour 2021”, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis. Dalle 9.00 alle 11.00 di mattina, a bordo del trenino turistico, i cittadini ed i turisti potranno visitare la Riserva Naturale di Tor Caldara (giovedì, partenza ore 9.00 da Piazza Lavinia), Villa Corsini Sarsina, Villa Adele, il Museo Archeologico ed il Museo dello Sbarco (sabato, partenza ore 9.00 dal parcheggio La Piccola – Viale Mencacci) ed il Teatro Romano, il Vallo Latino Volsco, le Cisterne Romane e la Villa Imperiale di Nerone (domenica, partenza ore 9.00 dal parcheggio La Piccola – Viale Mencacci). Il costo del tour turistico è pari a 5,00 euro, gratuito per i bambini con meno di 8 anni. Per informazioni e prenotazioni tel. 339 – 2979158 (servizio attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

“Insieme ai grandi appuntamenti di musica e spettacolo allo Stadio del Baseball, – comunica l’Assessore Valentina Salsedo – ​ abbiamo programmato, nel rispetto delle normative anticovid, percorsi turistici alla scoperta dei luoghi simbolo di Anzio e diversi eventi che animeranno i giorni di Ferragosto a Lavinio”.