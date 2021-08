Aprilia-Nettuno. Camion rifiuti perdono percolato davanti all’impianto di Acea Ambiente

Emergenza percolato fuori dall’Impianto di Compostaggio di via Ferriere Nettuno. Le foto evidenziano il liquido, il percolato appunto, che si forma all’interno dei camion che trasportano rifiuti fortemente contaminato da sostanze, tanto organiche quanto inorganiche, che i camion non a norma, spargono sulla strada. L’emergenza interessa l’ingresso dell’Impianto di compostaggio di Acea Ambiente, il liquido oltre a ridurre in condizioni pietose e pericolose l’asfalto stradale, emana odori nausebondi, che attirano mosche e insetti, e appestano l’aria, figuriamoci d’estate con 40 gradi.

Ogni giorno centinaia di camion provenienti da tutte le province del Lazio, entrano nell’impianto a scaricare i loro rifiuti organici. I residenti della zona, per anni hanno denunciato i miasmi prodotti dalle lavorazioni, a questi ora si aggiunge il disagio provocato dalla file di camion che lasciano sula strada il liquido inquinante.

Una situazione al limite della vivibilità, che va avanti senza che nessuno degli enti preposti proceda ad un controllo sulla regolarità dei tanti mezzi che ogni giorno arrivano a scaricare i loro rifiuti in quella terra di confine tra i comuni di Aprilia, Nettuno e Latina.

foto Simona Di Malta