Nettuno. Il 15 Orietta Berti in concerto. Mauro: mille grazie ai volontari

Tutto pronto a Nettuno per il concerto di Orietta Berti in programma il 15 agosto. Un concerto che sarà dedicato a tutti quei lavoratori e quei volontari che sono stati in prima linea nella gestione qui sul territorio dell’Emergenza Coronavirus dal marzo 2020.

“Orietta Berti è un’artista che ha sempre dimostrato la sua vicinanza al mondo del sociale e del volontariato, e oggi è in prima linea anche nella sensibilizzazione per la campagna vaccinale – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – anche per questo abbiamo voluto dedicare questo evento ai volontari dell’UNITALSI, all’ ODV “Associazione Nettuno” di Volontariato e Protezione Civile, all’Associazione Tridente Sub Nettuno, all’Associazione Zoofila Ecologica, all’associazione nazionale Salvamento Anzio-Nettuno, all’associazione nazionale Carabinieri, alla Piccola Nazareth, all’Associazione ConTatto, alla Caritas, al Santuario di Nostra Signora delle Grazie e a tutte le parrocchie del territorio. Ognuna di queste realtà ha svolto un ruolo delicato e fondamentale durante la pandemia e nella gestione dell’emergenza. Siamo orgogliosi di loro e di ospitarli in questa serata dedicata proprio a queste straordinarie associazioni di volontariato. E’ il nostro modo per dirgli grazie per l’enorme lavoro svolto per le fasce più deboli e per chi aveva bisogno”.