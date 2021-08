Solo sorrisi per le originali ricette di gelato al vino del Nettuno Wine Festival.​

Sulla mappa del Gusto del Nettuno Wine Festival, il percorso è segnato da punti colorati: blu per Cantine, rosso per Ristoranti, verde per Gelaterie e giallo per Shop Vini.

Le cantine regine del Festival sono tre: CANTINA BACCO, CASA DIVINA PROVVIDENZA e VIGNETI FONTANA. Ogni Punto Degustazione offre in assaggio un vino diverso! Tutti i vini e la distribuzione sui vari punti sono dettagliati all’interno del Passaporto di Degustazione.

I Ristoranti del Wine Festival sono ventisette, sulla mappa è facile individuare il Punto di Degustazione di cui fanno parte, e per ogni ristorante c’è una breve descrizione della ricetta proposta.

E poi, le GELATERIE!

Quattro le gelaterie che sono scese in campo per dare il proprio contributo al Festival, mettendo alla prova esperienze e competenze, giocando con il vino ed il gelato, creando ricette originali che aspettano solo il nostro sorriso.

Cominciamo dalla Gelateria “I Nobili”, al Punto di Degustazione n.6, che propone: ” Gelato Divino al moscato di Nettuno “;

al Punto di Degustazione n.8, ci sorprende la Gelateria Chantilly con una “crema di Viogner IGT Lazio con biscotti al vino e scaglie di fondente”. La Gelateria Colalucci, del campione del mondo di gelato 2006, il maestro Sergio, ha voluto omaggiare le tre cantine del Festival creando una ricetta per ognuna di esse:​

1. “Mascarpone Di…vino con il Cesanese Casa Divina Provvidenza”;

2. “Stracciatella fondente e lime al Pantastico della Cantina Bacco”;

3. “Crema al profumo di mandorle e agrumi con il vino Madamì Vigneti Fontana”.

La Gelateria “Sweet Love” , al Punto di Degustazione n.12, ci regala un dolce sorriso con: “Nettuno che Passione” – Croccante al Cacchione, fior di Amarene, Cioccolato e Biscotto.​

Ricordiamo che all’interno del carnet ticket, oltre a sette tagliandi per il cibo, sono inseriti due tagliandi esclusivamente per i gelati. Con l’acquisto di un ulteriore carnet del valore di € 5, si hanno a disposizione quattro tagliandi per il cibo ed uno per il gelato.

Sorrisi per tutti al Nettuno Wine Festival! Cari foodlover, winelover, ice-creamlover, il 5 settembre alle ore 18,00 l’appuntamento è sul percorso del gusto del Nettuno Wine Festival!