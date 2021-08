Nettuno. 27 agosto, la musica di Mogol e Battisti al teatro Spazio Vitale con la Tribute band “I giardini di marzo”

Terzo ed ultimo appuntamento della locandina firmata “ Fenice21” presso “ Spazio Vitale” è previsto venerdi 27 agosto con “ I giardini di Marzo” . La Tribute Band ideata, prodotta e animata da Frank Onorati e Gianluca Masaracchio nasce nel 2007 con l’intento di reinterpretare in chiave moderna e del tutto personale i brani della coppia Battisti – Mogol.

Frank Onorati muove i primi passi, nel mondo del Musical, Gianluca Masaracchio è chitarrista, strumentista interprete di musica fado portoghese, classica, spagnola e sud americana, unitamente ad una speciale band, ripropongono l’artista Battisti con una miscela di stili del tutto originale.

Ad essere interpretati saranno non solo tutti i più grandi successi che sono entrati nella storia della musica e della cultura del nostro Paese, ma anche brani e pensieri più inediti e preziosi. “ I giardini di marzo”, non hanno l’intento di copiare, non è una cover, ma piuttosto una produzione del tutto personalizzata pur nell’assoluto rispetto dell’artista italiano, che emoziona, passando dal rock allo stile latino con l’ausilio di percussioni e attraversando un repertorio che negli anni è stato ricantato per il resto, non resta che venire per provare solo grandi “ Emozioni”.

Frank Onorati – Voce

Gianluca Masaracchio – Chitarra Classica

Ivo Antonio Gabrielli – Tastiere

Peppe Sferrazza – Basso

Valerio Sbravatti – Sax

Mattia Sibilia – Batteria

Luca Giacobbe – Percussioni

Moira Chiariello – Cori

Romina Sposi – Cori