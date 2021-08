E’ stata inaugurata il 18 agosto a Bad Pyrmont – città tedesca gemellata con Anzio – la mostra “Ceramiche delle Città gemelle”, che si tiene fino al 3 ottobre 2021 nei locali del Dewezet , al piano terra del Municipio della città, in Rathausstraße 1.

Partecipano artisti di Anzio, Bad Pyrmont, Bad Freienwalde, città gemella del Bradenburgo e Heemstede che è la città gemella olandese.

L’inziativa è stata organizzata dall’ “Associazione del gemellaggio della città Bad Pyrmont” proprio per riprendere le fila dell’amicizia dopo i drastici lock down a causa della Covid19.

” La pandemia – dice Marianne Weiland, presidente dell’Associazione gemellaggi – rende ancora difficile lo scambio fisico e personale tra le nostre città. Ecco perché abbiamo ideato qualcosa di speciale , per rendere visibili le nostre città gemelle a Bad Pyrmont, in un bel locale in centro che il Comune ci ha messo a disposizione”.

Da Anzio hanno esposto le artiste del gruppo “Amicheceramica” e lo scultore Giovanni Gabriele.

Le artiste del gruppo, tutto di donne, che simpaticamente si definiscono “Cer..amiche”, dicono: “Siamo cinque amiche che condividono, tra l’altro l’amore per la ceramica e che dopo aver seguito insieme dei corsi a Nettuno, Roma, Deruta, Orvieto e Faenza hanno iniziato a plasmare l’argilla, dandole le forme più varie e poi a decorarla prendendo in prestito i colori della natura.

Abbiamo partecipato a mostre ad Anzio, Nettuno, Velletri e Marino e sempre con grande entusiasmo continuiamo a confrontarci e sperimentare nuove tecniche. Abbiamo avuto la richiesta di esporre anche a Bad Pyrmont e abbiamo aderito subito all’idea della mostra del gemellaggio”.

Lo scultore e pittore Giovanni Gabriele che è di Roma, ma da tempo vive sul litorale, trova nella terracotta il materiale e la tecnica che meglio si prestano ad esprimere la sua arte e vitalità. Ha ricevuto molti premi e ha partecipato a mostre in Italia e all’estero. Le sue opere sono in diverse collezioni private e molti critici hanno scritto sulla sua arte.​

“Quando abbiamo lanciato l’idea, alcuni mesi fa, e avviato i primi contatti – aggiunge Marianne Weiland – non pensavano di trovare in tutte le nostre città gemelle tanti artisti e artiste di grande qualità che ci hanno inviato opere emozionanti e di fattura disparata. Tutti qui a Bad Pyrmont potranno ammirarle e acquistarle. Ringrazio gli artisti, chi ci ha permesso i contatti e le città gemellate per la collaborazione”.