Anzio. Deceduta la donna investita da un pensionato mentre attraversava sulle strisce

Alle ore 12:30 circa, Anzio (Rm), in via Ardeatina altezza del civico 68 nei pressi del Lido Garda, un uomo di 73 anni di Anzio, pensionato, mentre era alla guida della sua auto renault kangoo investiva accidentalmente una donna di 72 anni, pensionata romana, mentre era intenta ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali. Personale sanitario, immediatamente intervenuto sul posto, trasportava la vittima presso locale ospedale ove, poco dopo, decedeva a causa delle ferite riportate. Rilievi planimetrici eseguiti dai carabinieri della compagnia di Anzio – aliquota radiomobile. Cause per probabile distrazione del conducente che non si è avveduto della presenza del pedone. Alcol test negativo. Autovettura sottoposta a sequestro.