Anzio. Sabato 25 torna “Puliamo il mondo” di Legambiente alla spiaggia libera delle grotte di Nerone

Il.Circolo Legambiente “Le Rondini” Anzio–Nettuno da appuntamento alle ore 16 di sabato.

“Qualcuno la raccoglierà”: è questo lo slogan della campagna di Legambiente nazionale di.“Puliamo il mondo”. Troppe volte, infatti, abbiamo visto una cartaccia o una bottiglia di plastica a terra e abbiamo pensato che qualcuno la raccogliesse al posto nostro: questa volta, quel qualcuno

potresti essere tu!

Il circolo Legambiente “Le Rondini” di Anzio e Nettuno ti aspetta per una pulizia della spiaggia.libera adiacente le grotte di Nerone ad Anzio, sabato 25 settembre ore 16.00: l’appuntamento è di fronte il ristorante “Il Turcotto”, Riviera Vittorio Mallozzi 44 (Anzio).

In collaborazione con il circolo ci saranno anche le ragazze e i ragazzi di Stand for Something (https://istandfor.eu), una campagna di sensibilizzazione per le fasce più giovani della cittadinanza.e che avremo il piacere di conoscere proprio in questa occasione!

Il circolo fornirà i materiali per la pulizia e ricorda ai/alle partecipanti di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link http://shorturl.at/ahjD0 oppure http://shorturl.at/ahjD0 oppure

tramite il sito

oppure

contattarci agli indirizzi circolo_legambiente@yahoo.it e m.mariani@legambientelazio.it.

Per le altre iniziative di “Puliamo il Mondo” è possibile visitare il sito www.puliamoilmondo.it.

Vi aspettiamo tutt* il 25 settembre!

Manuela Mariani, vicepresidente del circolo Legambiente “Le Rondini” di Anzio e Nettuno