Torna in scena a grande richiesta dopo il successo ottenuto lo scorso settembre “Aladdin – Il Musical”, spettacolo interamente realizzato dai ragazzi della Parrocchia di Santa Barbara di Nettuno. Appuntamento sabato 9 ottobre alle ore 21presso l’oratorio di Santa Barbara in via San Benedetto Menni. Il divertimento per grandi e bambini è assicurato.