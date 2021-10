A Nettuno il Centro d’ascolto antiviolenza AIDE “Uscita di Sicurezza”

Centro d’ascolto antiviolenza a contrasto alla violenza sulle donne “Uscita di Sicurezza” in via Biferno 10 a Nettuno.

E’ a disposizione a Nettuno il centro d’ascolto antiviolenza (contro la violenza sulle donne e di genere).

A.I.D.E. Nettuno APS associazione indipendente donne europee è una libera associazione di promozione sociale, che persegue fini prevalentemente culturali e solidali, di tutela dei diritti delle donne, e della famiglia, dal 2013 la presidente Anna Silvia Angelini dirige in prima persona il centro d’ascolto

“Uscita di Sicurezza” che in questi anni ha aiutato con il suo staff di professionisti centinaia di donne.

Il progetto mira a creare migliori condizioni di vita e di benessere per le donne che subiscono violenza e/o maltrattamenti e pertanto vivono situazioni di disagio e marginalità.

A tal fine si prevede un servizio che consenta l’accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza e la costruzione di nuovi percorsi di vita che produrranno certamente un forte e positivo impatto sulle famiglie e sull’intera società.

Infatti, le azioni proposte dal centro d’ascolto mirano alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza.

Il tavolo di lavoro dello sportello mira a realizzare i seguenti punti, accoglienza telefonica, colloqui di accoglienza, consulenza legale, consulenza psicologica, casa di fuga temporanea, supervisione dei casi e delle dinamiche di gruppo, formazione continua, condivisione dei casi, formazione e informazione rivolta in particolar modo ai ragazzi e ragazze da svolgere nelle scuole.

L’associazione si avvale della collaborazione di professionisti di ogni settore d’interesse ed offre: Orientamento formativo;.Sportello di counseling

Consulenza legale e investigativa.

Si riceve per appuntamento in via Biferno 10 Nettuno (Rm) per la tutela della privacy al seguente numero:

3296240772

Anna Silvia Angelini

Presidente

AIDE Nettuno APS

associazione indipendente donne europee