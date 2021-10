Anzio. Il 26 ottobre il Cineclub “La dolce vita” riprende le proiezioni con il film “The Specials”

Martedì 26 ottobre il Cineclub

“La dolce vita” Anzio/Nettuno riprenderà le sue Proiezioni presso il Cinema Multisala Moderno di Anzio. Dopo 18 mesi di fermo forzato causa pandemia (l’ultimo film programmato è stato “Dafne” di Federico Bondi, quell’indimenticabile 2 marzo 2020), siamo pronti a riprendere la nostra attività e presentarvi il meglio del Cinema d’essai di questi mesi. In questo periodo, tra le mancanze più dolorose, c’è stata proprio la socialità e la condivisione delle emozioni più belle in una Sala, che sia cinematografica o teatrale o musicale. Iniziamo il 26 Ottobre con un Evento in collaborazione con l’Asperger Film Festival, l’appuntamento internazionale di cinema e arti visive curato da uno staff di persone autistiche, la cui IX edizione si terrà al Maxxi di Roma dal 19 al 21 novembre. Come anteprima il Festival prevede un tour tra i comuni del Lazio, che parte da Sabaudia e fa tappa ad Anzio il 26 ottobre, inaugurando la 30^ Edizione della Rassegna “INVITO AL CINEMA”. Il Film scelto per l’occasione è “THE SPECIALS”, dei Registi Olivier Nakache e Éric Toledano, gli stessi Autori di “Quasi Amici”, campione d’incassi del 2015. Il Film, tratto da una storia vera, racconta la quotidianità di Bruno (Vincent Cassel) e Malik (Reda Kateb), una coppia di amici e colleghi che lavorano per aiutare giovani in difficoltà, tra guida terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e assistenza pratica quotidiana per ragazzi autistici.

L’appuntamento, curato in collaborazione con il cineclub La Dolce Vita, è presso il Cinema Moderno a partire dalle ore 16.30.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Naturalmente, come in tutti i luoghi dello Spettacolo, in ottemperanza alle norme anti covid, l’ingresso in sala è subordinato al possesso del green pass o di certificazione generata a seguito di tampone negativo. ATTENZIONE: NON BASTA IL SEMPLICE TAMPONE NEGATIVO, SERVE L’APPOSITA CERTIFICAZIONE. Altre informazioni sul Film e sulle modalità di partecipazione ve le daremo nei post che seguiranno. Intanto un ringraziamento con tutto il cuore va a Giuseppe Cacace, che anche quest’anno ci ha coinvolto in questa magnifica avventura dell’AS Film Festival OnTheRoad 2021, al Cinema Multisala Moderno di Anzio che ci ospita ma soprattutto ai Soci del Cineclub La dolce Vita che in questi mesi ci hanno subissato di sms, messaggi wapp, Messanger, ecc. per sapere se la Rassegna sarebbe ripresa e noi eravamo troppo addolorati per poter rispondere anche che “non lo sapevamo”. Ora più che mai abbiamo bisogno di Voi, che aderiate al nostro Invito al Cinema perché “l’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni (Paulo Coelho). Anche l’universo cinematografico, aggiungo io. D’altra parte, c’è una frase che è il leit-motiv del trailer di questo Film (potete vederlo nel secondo riquadro): “Ce la faremo!”. Se ci aiutate… CE LA FAREMO anche noi!

Eros Razzano