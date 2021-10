“Un sorriso per Andrea”, progetto solidale dei Liberi Teatranti

AL TEATRO STUDIO 8 (NETTUNO), 1 novembre ORE 18

I Liberi Teatranti & Teatranti A.P.S. porteranno in scena la Commedia brillante in romanesco dal titolo “CHI È STO SHAKESPEARE?” di Paolo Cappelloni – Regia di Giampiero Bonomo con al direzione artistica di Francesco Ruggirello.

Un Charity Event in sostegno di Andrea Agostinelli.

Ad Andrea più di 10 anni fa, tramite un controllo, fu diagnosticata la presenza di alcune cisti benigne al lato sx del fegato (il fegato anatomicamente ha due parti separate la dx e la sx). Negli anni ha sempre effettuato esami di controllo tramite eco e analisi del sangue; questo è quanto gli è sempre stato prescritto da un medico specialista in medicina interna. Un anno fa Andrea ha chiesto di fare i controlli ed alcuni valori del fegato erano alterati, ma tutti i medici coinvolti lo hanno rassicurato che non aveva nulla di grave, la sua continua insistenza ha forzato la richiesta di un parere chirurgico per le cisti presenti al fegato; dopo le varie analisi di approfondimento i medici hanno consigliato di procedere con l’asportazione della ciste in quanto di dimensioni importanti. Purtroppo l’operazione ha fatto scoprire e costatare la presenza di un Colangiocarcinoma; è un tumore primitivo raro con la presenza di metastasi al peritoneo ossia alla membrana che costituisce il rivestimento della cavità addominale. In tempi rapidissimi sono stati sentito diversi oncologici e rispettivi centri ma la diagnosi è sempre stata di scarse speranze di sopravvivenza; finché abbiamo trovato il centro oncologico del professor Salem di Houston che applica una cura alternativa in quanto utilizzando i farmaci presenti sul mercato mondiale applica 3 cure in contemporanea, Chemio Immunoterapia e Target molecolare. Queste cure non sono disponibili in Italia. Il costo del trattamento è di 175.000$ al mese. Per la gentile collaborazione i Liberi Teatranti & Teatranti A.P.S. ringraziano per la gentile collaborazione la Dott.ssa Diana Di Laudo, il Comune di Nettuno in particolare l’Assessore alle Politiche Sociali Maddalena Noce e l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Culturali Camilla Ludovisi; il Comune di Anzio e in particolare l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo Valentina Salsedo; inoltre uno speciale ringraziamento va a Gianluca Ducci, Francesca Giangrossi e Paolo Marafini i super attivisti di questo progetto.

Lo scopo della serata sarà quello di raccogliere fondi grazie al vostro contributo facendo divertire il pubblico.

Per INFO e PRENOTAZIONI chiamare 3518599212 3397709998

Prenotazione obbligatoria GreenPass

Per chi volesse fare una donazione potete cliccare e leggere il seguente link:

https://www.gofundme.com/f/andrea-agostinelli-una-speranza-per-un-amico?sharetype=teams&member=14368441&pc=fb_tmb_campmgmtbnr_w&rcid=r01-1633339119%2C35-2ee9cba4b32a4678&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_lico%2Bbanner%2Bspider1v&fbclid=IwAR0oHnoInGjh4KxsHjQ_LYbLiTdqqfjRNxVQvbV4L2wWgC88XYmEsY1uw2A

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso del luogo dell’evento unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza del Green Pass – Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto. Il Green Pass non è richiesto per i bambini sotto i 12 anni di età.