Nettuno. Successo di “Liberi nel Cuore” manifestazione organizzata da Michele Cioffi

Doveva essere un incontro di Anime e così è stato quello rappresentato da “Liberi nel Cuore”,

manifestazione ideata, organizzata e condotta dallo scrittore di Nettuno Michele Cioffi autore del libro “Non avrai bisogno di chiedere” con il patrocinio del Comune di Nettuno e la collaborazione di Gildo Armillei del chiosco Bar “La Pecora Nera”.

L’evento al quale hanno partecipato tantissime associazioni disabili del territorio di Anzio e Nettuno, è stato un concentrato di emozioni che ha commosso ed entusiasmato le tantissime persone

accorse.

Ogni presidente delle varie Associazioni ha avuto la possibilità di far conoscere ancora di più la propria realtà, le proprie difficoltà giornaliere ed i programmi futuri. Si sono così alternate sul palco le Associazioni Nati 2 Volte di Marco Laurini, l’A.I.P.D. di Nettuno ed Anzio del Dott. Fabrizio

Sabellico, Un Angelo per amico 2000 di Maria Teresa Tomei, A.N.D.O.S. comitato di Nettuno ed Anzio odv di Carla Magliocchetti, la Sezione Anzio e Nettuno e Provinciale di Roma dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e OFFICINA LIS di Mauro Iandolo. Sono poi intervenute sul palco due donne che si occupano da anni della violenza di genere ed in particolare modo della tutela delle donne vittime di violenza, la Dott.ssa Elsa Casano, Presidente dell’Associazione “Mi chiamava

Principessa” e la Dott.ssa Anna Silvia Angelini, Presidente dell’Associazione A.I.D.E. Nettuno ed Anzio apd centro ascolto antiviolenza uscita di sicurezza.

All’interno dell’incontro anche momenti suggestivi di spettacolo con le splendidi ballerine della scuola di danza “Fuoricentro” diretta da Simona Crivellone, la stupenda voce di Carmela Testini rappresentante A.N.D.O.S. e Mauro Iandolo che ha interpretato in lingua LIS alcune frasi di Non avrai bisogno di chiedere recitate dall’autore del libro.

“Fare Rete”, questo il messaggio che l’autore, le autorità locali presenti, Il Consigliere Regionale Fabio Capolei, l’Assessore alla cultura e pubblica istruzione Camilla Ludovisi, l’Assessore alle politiche sociali Maddalena Noce ed il Consigliere comunale Ilaria Bartoli, e le Associazioni hanno voluto lanciare al termine di questo meraviglioso pomeriggio dedicato all’inclusione culturale e

sociale, perché il muro dell’indifferenza può essere abbattuto solo con la condivisione delle idee e delle problematiche.

La promessa e la speranza che ci possa essere una seconda edizione, e la certezza che come già avvenuto per la conversione gratuita in audiolibro per l’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti del libro di Michele Cioffi ci possano essere nuove versioni a favore delle varie realtà disabili.

Un grazie speciale da parte dell’autore alla Caserma Distaccamento Anzio e Nettuno dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Nettuno ed il servizio di sicurezza offerto da Antonio Di Ruocco.