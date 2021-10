Partecipazione ed anche un po’ di commozione lo scorso MARTEDÌ 26 OTTOBRE al cinema Moderno di Anzio, per la ripresa delle proiezioni curate da il Cineclub “La dolce vita” Anzio/Nettuno che, ha inaugurato la trentesima rassegna “Invito al cinema”, che, in collaborazione con l’Asperger Film Festival, hanno scelto la pellicola THE SPECIALS “, dei Registi Olivier Nakache e Éric Toledano. Il film ci racconta della realtà di Malik e Bruno, una coppia di amici e colleghi, al lavoro in modo complementare per aiutare giovani in difficoltà, tra guida terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e assistenza quotidiana per ragazzi affetti da autismo. Questioni sulla quale permane ancora troppo silenzio e che l’Asperger Film Festival, sostenuto dalla Regione Lazio, porta allo scoperto con la sua attività.

“Infatti, l’Asperger Film Festival festival internazionale di cinema e arti visive dall’associazione Not Equal– come spiegano Valerio Cacciagrano e Giuseppe Cacace – è un evento curato da uno staff di persone autistiche, la cui IX edizione si terrà al Maxxi di Roma dal 19 al 21 Novembre, quest’anno è “on the road” con un tour tra diversi comuni del Lazio, tra essi Anzio, dove siamo lieti di tornare e di collaborare con Eros Razzano e con il cineclub “La dolce vita”. Il senso della nostra attività è quello di far comprendere che l’autismo può essere affrontato e che sono possibili progetti di vita anche importanti per le persone “speciali”.

La rassegna “Invito al cinema” prosegue con una selezione di quattro pellicole, per poi riprendere regolarmente tutti i martedì da Gennaio 2022.

A Novembre sono previsti cinque appuntamenti, sempre il Martedì, per due Spettacoli: il primo alle ore 16:30, l’ultimo alle ore 18:30. Questi i titoli in programma:

martedì 2 Novembre “Cosa sarà” di Francesco Bruni che sarà presente allo spettacolo delle 16,30

martedì 9 Novembre “Est -dittatura last minute” di Antonio Pisu

16 Novembre “Rifkin’s festival” di Woody Allen

23 novembre “La vita che verrà” di Phyllida Lloyd

30 novembre “Un divano a Tunisi” di Manele Labidi Labbé

l’ingresso in sala è subordinato al possesso del green pass, Chiunque abbia ancora ingressi non fruiti della 29 Edizione di “Invito al Cinema”, può utilizzarli per queste cinque Proiezioni di Novembre (2, 9, 16, 23, 30 Novembre).

Dice Eros Razzano: “Ha scritto l’autore di romanzi new age Paulo Coelho che l’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni; per noi del Cineclub, la cosa vale anche per “l’universo” cinematografico. Vi aspettiamo con piacere al cinema Moderno.

Associazione culturale

Cineclub “La dolce vita”

Eros Razzano