Anzio. Halloween e continuità, la scuola media “Virgilio” si tinge di arancione 

“In occasione della festa di Halloween il plesso della scuola media “Virgilio” si è tinto di arancione, ma anche di fantasmini, streghette, pipistrelli e, immancabilmente, zucche stregate.

Un programma fitto quello organizzato dall’Istituto nella giornata di venerdì 29 ottobre e coordinato dalle docenti di Lingue Myriam Crupi e Liliana Corsi.

Con l’intento di omaggiare la celebre festa d’oltreoceano – diventata ormai tradizione in tutto il mondo – la ricca offerta formativa dell’IC Anzio V è stata presentata ai più piccoli della scuola primaria tra musiche, laboratori artistici e attività in lingua.

Due classi, 5A e 5C, hanno trascorso infatti la giornata negli ambienti della scuola media e si sono avvicinati alle proposte didattiche in maniera divertente e giocosa. La mattina si è aperta con un’esibizione musicale nel piazzale della scuola a cura delle classi 3I, 2A e 1H dirette dalla docente D’Antona.

Il rientro in aula ha accolto i piccoli delle quinte con attività laboratoriali e presentazione di lavori a tema da parte dei ragazzi delle diverse classi medie, che si sono alternati a piccoli gruppi.

Il laboratorio “Arts and Craft” curato dalla docente Gigliotti; sketch in tedesco con la docente Terrana; laboratorio creativo in lingua italiana e spagnola ispirato al Dia dos Muertos messicano con alunni della 3C e 1C guidati dalla professoressa Crupi. La mattinata è proseguita con la presentazione dei libri “Pop up del terrore” realizzati dagli alunni delle seconde – sezioni D e A – con la docente Cosenza; Citruoille filastrocca di Halloween in francese con gli alunni della 2G e 1G insieme alla docente Dedaj; racconti di halloween della tradizione inglese a cura della docente Corsi e narrati da alunni delle classi 3G e 2E.

Dopo la pausa pranzo, è stata la volta dell’intrattenimento musicale con gli alunni della 2A e 3C che, diretti dalla professoressa Crupi, si sono esibiti in una coreografia a tema coinvolgendo anche maestre e docenti.

Al termine delle attività, un divertente e significativo “Question time” durante il quale i più piccoli delle classi quinte hanno intervistato gli alunni più grandi sulle curiosità relative al percorso delle medie.

Tutto si è svolto nel pieno rispetto delle normative anticovid e in un clima di grande serenità. Un plauso ai “grandi” delle scuole medie per la loro sensibilità e disponibilità; un “bravissimi” ai bambini delle scuole elementari per la loro capacità di mettersi in gioco; un grazie immenso a quanti si sono prodigati per la realizzazione di questo giorno speciale”!

Istituto Comprensivo Anzio V