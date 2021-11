Anzio Nettuno. Prende il via il 6 novembre, il Progetto “Ogni giorno. Contro la violenza sulle donne”

Comunicato stampa

Prende il via sabato 6 novembre 2021 il Progetto “Ogni giorno. Contro la violenza sulle donne” organizzato da “Baraonda, Associazione di resistenza culturale“, con il supporto della Regione Lazio.

Presentazione ore 16,30 Auditorium IIS “Apicio – Colonna Gatti” via Nerone 1 – Anzio

Programma: ore 16, 30 lettura brano contro la violenza sulle donne

ore 16, 35 introduzione

ore 16,40 intervento Consigliera Regionale Michela Califano

ore 16,50 letture brani contro la violenza sulle donne

ore 16,55 attività artistica con i partecipanti

ore 17,05 saluti istituzionali delle autorità presenti

ore 17,15 performance La Furibunda

ore 17,30 intervento Presidente Ass.ne Baraonda

ore 17,35 performance allieve e allievi Teatro Bianco “Il muro”

Chiusura prevista per le 17,50/18 circa

Il Progetto vuole coinvolgere il territorio di Anzio, Nettuno, Latina – quindi cittadini, istituzioni e alcune scuole di istruzione secondaria di II grado – in spettacoli e performance, workshop, laboratori teatrali, video e proiezioni, mostre multimediali e fotografiche, tavoli di lavoro e seminari per combattere tutti gli stereotipi – culturali, linguistici, formali, sociali – che spesso rafforzano i pregiudizi di genere.

Le attività nelle scuole saranno a cura di esperti di pedagogia teatrale con adolescenti, anche con interventi a classi aperte e si svolgeranno durante l’anno scolastico corrente, in modo di

coinvolgere insegnanti, studentesse e studenti, delle scuole che aderiscono.

“Con questa iniziativa che ha il fondamentale supporto della Regione Lazio – dice Beatrice Marcucci di “Baraonda” – ci proponiamo di contrastare la violenza di genere attraverso l’arte, il

teatro, l’educazione, la formazione e la cultura. Vogliamo creare occasioni di confronto e dibattito sul tema non solo nelle scuole che ringraziamo per l’adesione, ma in diversi ambiti, anche

istituzionali”.

Anche il Cineforum, previsto nella sede di Baraonda, con cadenza settimanale, a novembre e dicembre, si baserà sulla proiezione di film legati ai temi della questione femminile, della diversità̀,

della discriminazione e del contrasto alla violenza. Alla proiezione seguirà una conversazione sul tema con i partecipanti.

“La Furibunda” – Collettivo internazionale teatrale femminista di sperimentazione, azione e creazione dal corpo alla scena: una drammaturgia collettiva – condurrà nei primi mesi del 2022 un laboratorio teatrale performativo, destinato a donne con particolari esperienze di vita.

Le fasi del Progetto saranno seguite e documentate con un Docufilm e una Mostra fotografica/multimediale da divulgare, alla fine, nella sede di “Baraonda”, nelle scuole e nelle sedi istituzionali disponibili, insieme alle produzioni artistiche dei laboratori teatrali delle scuole coinvolte.

Per informazioni

Baraonda, Associazione di Resistenza Culturale

Via Santa Maria, 26/28 00048 Nettuno (RM)

Presidente e rappresentante legale: Beatrice Marcucci – Cell. 339 395 7722

E-mail: baraonda.resistenzaculturale@gmail.com