Riforestiamo Aprilia: Cittadini consapevoli piantano la prima nuova foresta per il territorio

Comunicato

“La crisi climatica e gli scenari difficili che si prospettano per il nostro futuro ci impongono di prendere parte attivamente alla battaglia. Sul fronte opposto alluvioni, smottamenti, incendi, siccità, perdita di biodiversità, riduzione della fertilità dei suoli minacciano la vita dei nostri figli e la nostra sopravvivenza su questo pianeta. Si tratta di una guerra che si combatte con impegno e perseveranza, con azioni mirate alla conservazione dell’ambiente e alla riduzione dell’impatto delle attività umane per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Mossi da questo spirito eroico, le decine di volontari che sul territorio di Aprilia hanno aderito alla campagna nazionale “Riforestiamo” dedicano le loro energie ad un obiettivo principale: la ricostituzione e la salvaguardia degli ecosistemi naturali realizzando nuove foreste, partendo dalla coltivazione di alberi autoctoni e dalla successiva messa a dimora, fino alle cure post impianto per i primi anni.

Il lavoro è partito un anno fa, quando i volontari di Aprilia, sostenuti dalla grande esperienza dei responsabili del progetto Riforestiamo, si sono riuniti per raccogliere ghiande e semi e realizzare un piccolo vivaio forestale, che nei mesi a seguire ha visto nascere circa mille nuovi alberi. Un primo grande traguardo è stato raggiunto domenica 14 novembre, data in cui i primi duecento alberi e arbusti hanno trovato collocazione all’interno di un terreno di circa 5000 metri quadri di proprietà dell’Az. Agr. La Fattoria di Poldo e messo a disposizione del progetto. All’evento, oltre ai volontari di Riforestiamo, hanno partecipato con incredibile entusiasmo anche diverse associazioni del territorio, fra cui ricordiamo il collettivo Aprilia EcoLogica, la Croce Rossa di Aprilia, il Comitato di Quartiere Borghi Rurali, Città degli Alberi, Alberi Volsci, Italia Nostra Sez. Castelli Romani, che con grande determinazione hanno continuato a lavorare anche sotto la pioggia battente per ultimare la messa a dimora dei giovani alberi.

Nei prossimi mesi gli altri alberelli del vivaio saranno piantati in altri terreni messi a disposizione da concittadini coscienziosi, che si assumono l’impegno di prendersene cura come custodi del territorio in cui vivono, con la stessa abnegazione dei volontari che si dedicano anno dopo anno alla semina e alla cura degli alberi.

La strada per garantire un futuro ai nostri figli su questo pianeta passa soprattutto per la ricostituzione e il mantenimento degli ecosistemi naturali, e una comunità unita può dare un grande contributo in questa direzione.

Il nostro appello è indirizzato a coloro che vogliono mettere a disposizione il proprio terreno per la sua riforestazione: a partire dai 1000 metri quadri ogni estensione è adatta, l’importante è prendersene cura soprattutto per i primi anni.

Aderire è semplice, è sufficiente contattare il collettivo “Riforestiamo Aprilia”, attivo sui principali canali social, o il Comitato di Quartiere Borghi Rurali.

“Se agiamo da soli sarà troppo poco, se aspettiamo i governi sarà troppo tardi”. Aprilia ha bisogno di noi, anche di Te!”.

Comitato Borghi Rurali

Via Dei Rutuli, 155 – 04011 Aprilia (LT)