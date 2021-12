Anzio, apre i battenti la terza edizione del Natale sul mare

Si accendono le luminarie sulla terza edizione del “Natale sul Mare” di Anzio, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis: fino al 9 gennaio parco giurassico, pista del ghiaccio, performance artistiche, concerti, trenino delle feste e tanti eventi dedicati soprattutto ai bambini, i veri protagonisti del programma natalizio della Città di Anzio

La terza edizione del “Natale sul Mare” di Anzio, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, apre i battenti e si candida a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini ed i turisti che sceglieranno la città neroniana per trascorrere le festività natalizie 2021/2022.

Il parco giurassico a Villa Adele, le luminarie, la pista del ghiaccio in Piazza Garibaldi ed il Trenino delle Feste, attivi dal 4 dicembre, i maestosi alberi di Natale che, al centro cittadino ed in Piazza Lavinia, saranno accesi, come da tradizione, con gli spettacoli di mercoledì 8 dicembre, il talento dell’attrice anziate Sara Santostasi, le performance artistiche della Banda Musicale, della Corale Polifonica, dell’Orchestra del Chris Cappell College, dell’AB Dance Accademy, della CST Danza, della Marwey Danza, con la straordinaria partecipazione di Valeria Belleudi, dell’Associazione I Giullari, guidata dall’attrice Elisabetta Bruni, di Liberi Teatranti, la casa di Babbo Natale, il progetto sociale del “Natale inclusivo”, l’evento dedicato al compleanno dell’Imperatore Nerone, la parata di Natale, il “Christmas Fashion Show” di Anzio in Passerella, l’evento “Christmas Parade”, le manifestazioni “Aspettando il Natale”, “Risveglio d’Inverno” con gli studenti dell’Apicio Colonna Gatti, “Natale Insieme”, “La vigilia con Babbo Natale ed i suoi special guest”, “Babbo Run” – gara podistica amatoriale il 26 dicembre ad Anzio Colonia, “Christmas Heroes”, “Anzio in Musica” ed il grande spettacolo di magia ed illusionismo “Magic Christmas”, presentato da Princess of Magic, previsto per il 30 dicembre, alle ore 16.00, in Piazza Pia.

Il 2022 si aprirà con il grande show di Capodanno in Piazza Pia, sabato 1 gennaio, alle 16.00, condotto da Ignazio Failla e Geppo, con a seguire il nuovo show di Antonio Giuliani, il 2 gennaio il concerto Funky Pop a cura dell’Associazione Nettunia, il 5 gennaio, la “Befana vien di note” con “la magica nevicata” e la terza edizione di “Vola vola la Befana”, con i deltaplani, prevista per il 6 gennaio al parco della Gallinara ed il concerto della “Anzio Tribute Band” in Piazza Pia.

“La terza edizione della rassegna Natale sul Mare, – comunica l’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo – organizzata in collaborazione con numerose realtà del nostro territorio, con la voglia di tornare a stare insieme, che ci accompagnerà per tutto il mese di dicembre, fino alla seconda domenica di gennaio, è dedicata soprattutto ai bambini, i veri protagonisti degli eventi natalizi messi in campo dall’Amministrazione Comunale, con il prezioso lavoro della Polizia Locale, delle Guardie Zoofile Anzio – Nettuno, della Pro Loco di Lavinio, dell’Ufficio Tecnico e degli Uffici dell’Assessorato, diretti dalla dott.ssa Silvia Borrelli”.

Alla programmazione degli eventi hanno collaborato attivamente l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, il Delegato allo sport, Massimiliano Millaci, i Consiglieri Comunali, Stefania Amaducci, Vito Presicce, Matteo Silani e l’Assessore alla scuola e cultura, Laura Nolfi.

Il programma integrale è online sulle pagine Fb del Comune di Anzio e del Natale sul Mare.