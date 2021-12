Anzio. Domenica 5, “Oltre il Muro della paura”, pomeriggio al Gavio Apicio contro la violenza sulle donne

Oltre Il Muro

E’ stato un pomeriggio straordinario e ricco di emozioni vere, quello che si è tenuto

nella giornata di Domenica 5 Dicembre presso il Teatro dell’Istituto Professionale

Marco Gavio Apicio di Anzio e organizzato dalla Presidente dell’Associazione a sostegno delle vittime di violenza “Mi chiamava Principessa” Dott.ssa Elsa Casano, con il Patrocinio del Comune di Anzio in occasione della recente giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021.

Oltre il Muro della paura, della mancanza di comunicare i propri drammi che spesso

non porta ad affrontare con tempestività situazioni di violenza che potrebbero essere arginate. Questo il messaggio più forte condiviso da tutti gli artisti coinvolti e da un Teatro gremito per l’importante occasione; tutti insieme con la forza della poesia, del teatro, della danza, della musica e di ogni forma d’arte sul tema della violenza sulle donne.

Sul palco un’emozionata Elsa Casano ha magistralmente condotto questo viaggio

emozionale al quale hanno partecipato l’Avv. Marina Marconato con il suo intervento mirato alla prevenzione della violenza, l’Assessore alle politiche sociali del comune di Anzio Dott.ssa Velia Fontana che ha dimostrato tutta la vicinanza e la sensibilità sul.tema da parte dell’autorità locali del territorio di Anzio e Nettuno; e la Dott.ssa Anna Silvia Angelini a sua volta Presidente dell’Associazione AIDE Nettuno APS e del centro d’ascolto “Uscita di sicurezza” che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta alla violenza sulle donne. e poi tantissimi artisti e amici cari dell’Associazione “Mi chiamava Principessa” che hanno voluto lasciare con affetto un loro contributo.



Così sul palco, si sono esibiti il poeta e cantante Antonello Attini accompagnato al

piano dalla Maestra Piera De Renzi, le splendide danzatrici dell’Associazione Danza Fuoricentro di Simona Crivellone, che hanno donato ai presenti momenti davvero intensi impreziositi dagli abiti dell’atelier Nuptiae di Sposa.

Poi spazio al Teatro con gli allievi del laboratorio teatrale “Ilteatrofontedivitalab”

diretto dall’attrice, regista e direttrice Elisabetta Bruni, momenti forti di recitazione con tanti aforismi creati per l’occasione dai ragazzi, oltre alle rappresentazioni delle poesie

dell’Avv. Marina Marconato.

Tanta musica ancora nel pomeriggio delle emozioni, con interpreti eccezionali come i

Due in Concerto, Rosamaria Cuomo e Veronica Di Legge; eccellenze del nostro

territorio e vincitori già di diversi concorsi canori.



Ma Oltre il Muro ha voluto abbracciare particolarmente anche la poesia in tutte le sue forme, con la Prima Edizione del Concorso di poesia “Dentro l’Amore” presieduto dal celebre scrittore di Nettuno Michele Cioffi.

Il premio è andato alla poetessa Roberta Collu, che in precedenza aveva dato voce

insieme all’altra poetessa Tina Cocco agli aforismi di Non avrai bisogno di chiedere di

Michele Cioffi; grandissima emozione con la poesia “Come a Salem” di Valeria Tulli

che ha poi anche chiuso il pomeriggio con i suoi splendidi versi.

La Dott.ssa Casano ha poi ringraziato tutti i presenti, gli artisti e la partecipazione

straordinaria e graditissima dell’AVIS comunale di Anzio e Nettuno e dell’Azienda

Agricola Casa Della Divina Provvidenza della famiglia Cosmi, che ha donato per

l’occasione una pregiata degustazione delle proprie eccellenze vinicole a tutti i

presenti.

Fare “Rete”, questo il messaggio finale di un pomeriggio intenso, realizzato con il

Cuore da una donna, Elsa Casano, da sempre accanto alle vittime di violenza, perché per abbattere quel “muro” ci vogliono comunicazione e prevenzione.