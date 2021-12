Anzio. Legambiente “le rondini” festa dell’albero 2021 da record: tanti gli alberi piantumati

Il Circolo Legambiente Anzio-Nettuno “Le Rondini” ha dato vita quest’anno ad una edizione della Festa dell’Albero da record.

La data culminante di questa Festa dell’Albero 2021 è stata il 21 novembre, quando, alla presenza dell’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie Gualtiero Di Carlo, si è inaugurata la nuova alberatura del parco di viale delle Bouganville a Lavinio: sette lecci, due sughere e un ligustro, piantumati fronte strada, hanno mutato la visuale di un parco, dove è presente anche un campo da

basket molto frequentato dai giovani del quartiere, alla cui valorizzazione stanno lavorando di concerto la cittadinanza e le istituzioni locali. Ad essere piantumati, infatti, sono stati otto alberi di circa 30 anni di età, che hanno dunque ottenuto un pronto effetto visivo sull’aspetto del parco stesso.

Questi alberi, insieme ad un ippocastano e ad altre tre sughere e tre grandi lecci, che hanno trovato dimora in alcune scuole del territorio, sono stati acquistati dal Circolo Legambiente “Le Rondini” con dei fondi del Corpo Europeo di Solidarietà, nell’ambito del progetto “Una goccia nel mare”, portato

avanti ad Anzio e Nettuno da cinque giovani del Circolo, cui va tutta la stima dell’associazione per il grande e prezioso lavoro svolto.

La Festa dell’Albero 2021 ha visto anche la riconferma del forte e stabile legame tra il Circolo Legambiente “Le Rondini” e gli istituti scolastici di Anzio e Nettuno, perché per cambiare rotta, per insegnare stili di vita ecocompatibili, per avere maggiore rispetto del Pianeta, per comprendere quanto sia fondamentale un approccio ecologico globale alle problematiche dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, la formazione delle nuove e nuovissime generazioni è di capitale importanza.

Ecco, allora, che tra il 19 novembre ed il 7 dicembre sono stati piantati ben 20 alberi in sette diversi istituti scolastici del nostro territorio, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado. Oltre a lecci e sughere, nelle scuole di Anzio e Nettuno sono stati piantumati sia

alberi da frutto come limone, prugno, pesco e melograno, sia arbustacee come alloro, mirto e cassia.

Le piantumazioni sono tutte avvenute alla presenza e con la collaborazione delle alunne e degli alunni, delle insegnanti e degli insegnanti, e questi ultimi hanno organizzato gioiosi e proficui momenti di

riflessione sul ruolo degli alberi nella vita del nostro Pianeta.

Per chiudere questa edizione da record della Festa dell’Albero nel nostro territorio, il Circolo Legambiente “Le Rondini” ha piantumato un abete normandiano, sempre un’essenza arborea autoctona, come tutte quelle piantumate nel corso delle iniziative del Circolo, davanti alla chiesa di San Benedetto nel quartiere di Anzio 2 e l’albero verrà addobbato in vista delle imminenti festività natalizie.

Ufficio stampa

Filippo Valenti