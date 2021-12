Nel pomeriggio di mercoledì 8 dicembre Federico Lauri, in arte “Federico Fashion Style, ha inaugurato sulla Riviera Zanardelli di Anzio il suo nuovo Salone di bellezza. Ad attendere il volto noto della tv, attualmente impegnato nel programma di Rai1 “Ballando con le stelle”, c’era una folla di gente: ospiti illustri, tanti amici, concittadini e fan venuti da Roma e da altre città.

«Anzio per me rappresenta il cuore di tutto perché qui è iniziata la mia avventura», ha spiegato Lauri, che ha poi ringraziato i tantissimi partecipanti che sono venuti a condividere con lui questo giorno importante. Si tratta del quinto salone targato “Federico Fashion Style”, dopo quelli di Piazza Pollastrini, sempre ad Anzio, Roma, Milano e Napoli.

Hanno partecipato all’inaugurazione del locale anche il sindaco di Anzio Candido De Angelis, e il consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei, che ha consegnato una targa a Federico Lauri «per la grande professionalità dimostrata in questi anni».

«È un piacere per me essere qui stasera – ha dichiarato il consigliere Capolei a margine dell’evento – Federico è un nostro concittadino e un grande professionista che, con la sua attività, sta contribuendo a far conoscere Anzio in tutta Italia. Gli facciamo i migliori auguri per questa nuova avventura».