I Carabinieri denunciano ragazzo che aveva esibito green pass di un’altra persona

ALTRE 20 PERSONE SANZIONATE, CENTINAIA DI CONTROLLI IN STRADA E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

ANZIO – I Carabinieri della Compagnia di Anzio, nel corso dei quotidiani servizi di controllo finalizzati alla verifica delle prescrizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid19, hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 25 anni del posto con l’accusa di uso di atto falso.

Il “furbetto” è stato smascherato in una “sala slot” di Anzio dove per entrare aveva esibito il green pass di un’altra persona. I Carabinieri intervenuti nella sala giochi hanno però verificato anche la corrispondenza con il suo documento e lo hanno scoperto. Inevitabile, per lui, la denuncia a piede libero.

Altre 5 persone, tra cui il titolare di un esercizio commerciale, sono state sanzionate amministrativamente dai Carabinieri per il mancato uso di D.P.I.

101221