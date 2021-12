Continuano gli appuntamenti del programma “Natale a Nettuno 2021” a cura dell’assessorato al Turismo del Comune di Nettuno. Oggi dalle 16 al Villaggio delle fiabe tornerà Babbo Natale con la sua cassetta per raccogliere le letterine di tutti i bambini. Imperdibile, sempre dalle 16, la parata dei giocolieri natalizi che animeranno il centro tra piazza del mercato, piazzale Oberdan, via Cattaneo e via Matteotti e regaleranno a tutti fantastiche sculture di palloncini.