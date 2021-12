Anzio. Nuovo anfiteatro Sorgente Acqua del Turco: giovedì 16 dicembre l’inaugurazione

Scuole di Anzio Colonia protagoniste dell’inaugurazione, con I Carta Bianca, Sara Santostasi e la Banda Musicale Città di Anzio

Ad Anzio saranno gli alunni e gli studenti della Scuola Acqua del Turco e della Scuola Giovanni Falcone, insieme all’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis e dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, ad inaugurare, giovedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10.30, il nuovo Anfiteatro Sorgente Acqua del Turco.

Alla manifestazione, coordinata dall’Assessore alla Scuola e Cultura, Laura Nolfi, con il diretto coinvolgimento della Banda Musicale Città di Anzio, dei docenti e degli studenti delle due Scuole di Anzio Colonia, parteciperanno amichevolmente I Carta Bianca, insieme all’attrice anziate Sara Santostasi.

La grande piazza, con la splendida vista sul mare di Anzio, la tribuna per gli eventi, le fontane, l’illuminazione a led, l’arredo urbano e tanto verde, con prato ed aiuole, sono le caratteristiche principali dell’importante intervento, portato a compimento dall’Amministrazione De Angelis. Il nuovo Anfiteatro Sorgente Acqua del Turco rappresenta un significativo luogo di aggregazione, per bambini, giovani ed adulti, che si aggiunge a tutta una serie di interventi di riqualificazione urbana, come l’istituzione del nuovo Belvedere sul Mare lungo la litoranea, la valorizzazione della Riviera Mallozzi ed il restyling della storica Via Paolini.