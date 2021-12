Ice Park: mercoledì 29 allo stadio Flaminio parte “Sport Solidale On Ice”

ICE PARK: MERCOLEDI’ Nella pista di pattinaggio allestita all’interno dello Stadio Flaminio esibizione della formazione di hockey su ghiaccio Wolves Hockey Team di Roma e delle atlete della Angeli su Ghiaccio

Prende vita ufficialmente l’Ice Park allestito nell’area dello Stadio Flaminio, riqualificata e restituita alla città proprio grazie alla pista di pattinaggio. Mercoledì 29 dicembre, alle ore 17.00, vernissage dell’impianto con spettacolari esibizioni di hochey e pattinaggio con la partecipazione del Wolves Hockey Team, unica squadra di hockey su ghiaccio della Capitale che vanta ben 32 atleti in rosa pronta a spiccare il volo verso traguardi importanti nel panorama nazionale.

Atteso show delle giovani atlete della società Angeli sul Ghiaccio, team leader del pattinaggio su ghiacchio giovanile. In pista al Flaminio scenderanno Sara Castellano di soli 11 anni, prima classificata nel campionato del centro sud Italia in una categoria che la vede gareggiare con atlete fino a 4 anni più grandi di lei; Uyen Borgo di appena 10 anni ad oggi prima nel campionato del centro sud Italia; Elèna Proietti, 10 anni atleta che è diventata una vera e propria star del web con ben 10000 followers su Instagram.

Nell’occasione l’associazione di promozione sociale Vitattiva presieduta da Alfonso Rossi, con il patrocinio del Municipio II, presenterà il progetto “Sport Solidale On Ice” . Dal 29 dicembre, e nei giorni a seguire l’Ice Park diventerà un punto d’aiuto e d’incontro per tutte quelle realtà cui si intende offrire un supporto. Scuole, Case Famiglia e strutture del territorio che operano nel settore sociale, avranno difatti la possibilità di accedere gratuitamente all’impianto grazie a dei voucher messi a disposizione degli organizzatori.

L’iniziativa è fortemente stata fortemente voluta dall’Assessore all’ambiente e allo sport del II Municipio Rino Fabiano.

“Con questo progetto-sostiene lo stesso Fabiano- abbiamo voluto dare concrete risposte alla cittadinanza riuscendo ad ottemperare a due importantissime finalità. Abbiamo innanzitutto riqualificato e ridato vita ad un’area come quella della dello Stadio Flaminio, da troppo tempo abbandonata al degrado, poi, grazie a Vitattiva, daremo la possibilità di ad alcune realtà, maggiormente fragili, di praticare sport gratuitamente proseguendo in un percorso che abbiamo attivato già da tempo nel II Municipio e che, nonostante la pandemia, è andato avanti anche in questi mesi “.