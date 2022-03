Anzio. Nuovo appuntamento con la “Musica in Crescendo” del Chris Cappell College

Proseguono, tra musica e parole, gli incontri con gli ex alunni del Liceo

Musicale. Giovedi’ 24 marzo nell’Aula Magna del Chris Cappell, per

l’appuntamento “Non solo classica”, Andrè Carlos Maciel ed Emanuele

Niccolucci hanno condiviso con una platea interessata e partecipe il loro

percorso di studi, spaziando dalla composizione musicale applicata alle

immagini all’uso delle più moderne tecnologie relative alla produzione audio e al sound design. Calorosi applausi hanno salutato la presentazione dei video,

dove l’originale contributo sonoro si è unito alle immagini del cinema e

dell’animazione, combinando con efficacia competenze tecniche e musicali.

Nella seconda parte, la tecnologia ha lasciato spazio alla musica, con il gruppo Lonely, una formazione nata proprio sui banchi del Chris Cappell. Miriana Colagiovanni alla voce, Pablo Ciriaco al pianoforte e Davide Soro alle

percussioni hanno regalato una performance emozionante, con un repertorio eterogeneo spaziando tra generi diversi, principalmente sulla scia del Blues/R&B con influenze derivanti dal Jazz, dal Reggae e dal Pop-Rock.

Raffinati arrangiamenti di Cover ma soprattutto composizioni originali, tratte

dall’Album autoprodotto Lonely, hanno incantato il giovane pubblico, che ha

potuto godere dal vivo di uno spettacolo di grande bravura e professionalità .

Non è mancato l’omaggio al repertorio classico con Vieille Chanson di Bizet, per voce e pianoforte, a sottolineare, come ha evidenziato Miriana Colagiovanni,

l’importanza della comune formazione classica del gruppo. Come di consueto,

le parole hanno seguito l’esibizione musicale, orientando la platea sulle

prospettive professionali legate ad un percorso musicale “non solo classico”

L’evento è stato ripreso dal canale Streaming della Chris Cappell College

Radio. Appuntamento al prossimo incontro, martedì 12 aprile, con un

pomeriggio di musica e parole dedicato al Pianoforte!