Insieme è possibile

Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica sé stesso per il bene degli altri. È suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non può provvedere a sé stesso e soprattutto dei bambini, il futuro dell’umanità.

Questa frase che il web attribuisce a Toro Seduto, potrebbe essere il Manifesto del Vibration Gospel Choir che in collaborazione con diverse Associazioni locali, il prossimo 28 maggio alle ore 21.00 si esibira’ presso il Teatro Spazio Vitale di Nettuno con un concerto gospel di beneficenza.

Il ricavato sara’ destinato a supportare chi nel territorio subisce suo malgrado situazioni di disagio economico e sociale, causati anche dagli eventi bellici che tutt’ora insanguinano il territorio ucraino. Potrebbe essere soltanto una goccia nell’oceano, ma senza quella goccia sarebbe più piccolo.

Maggiori informazioni nella locandina.

Eduardo Saturno