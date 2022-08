“Minaccia bionda”, attesa per il concerto spettacolo di Patty Pravo ad Anzio

Sarà Patty Pravo, con il tour “Minaccia Bionda”, sullo splendido palco di Piazza Garibaldi, mercoledì 10 agosto, ad aprire la rassegna di grandi eventi “Anzio Notti di Mezza Estate 2022”, a libera partecipazione, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Amministrazione Comunale tutta.

Un concerto spettacolo imperdibile, organizzato in collaborazione con Ventidieci, con una grandissima interprete della canzone italiana che, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconterà fra musica e parole, successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli. Dalla mitica notte romana del Piper, Patty Pravo continua ad accompagnare il pubblico tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali. Patty Pravo, 120 milioni di dischi venduti, ha influenzato generazioni, sconvolto le regole, esplorato e sperimentato nella musica e nello stile.