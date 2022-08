Nettuno sotto le stelle, piazze in musica aspettando il Ferragosto

Piazze in musica la notte di Ferragosto per la manifestazione “Nettuno Sotto Le Stelle”, giunta all sua seconda edizione. Per festeggiare la notte più lunga dell’estate il comune di Nettuno ha organizzato, con il contributo della Regione Lazio, un evento musicale e itinerante che coinvolgerà l’intero centro cittadino. Artisti e band locali si esibiranno nei punti clou della nostra città eseguendo diversi generi musicali in grado di coinvolgere e intrattenere chi sceglierà di passare a Nettuno i giorni di ferragosto.

Di seguito il programma completo:

– Piazzale Le Sirene “Punk#4”

– Piazza Mazzini “Blues For Pino”

– Piazza Battisti “O’Clock Rock ‘n Roll”

– Piazza del Mercato “Made in Italy”

– Piazzetta Sacchi (Borgo Medievale) “Claudio Maffei Duo Acustico”

Le esibizioni inizieranno alle 22,30 del 14 agosto.