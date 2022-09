Aprilia. Sabato17 settembre assemblea su “Ecomafie e smaltimento illegale dei rifiuti”

Si svolgerà sabato, 17 settembre, a partire dalle 16:30, presso la Sala del Comitato di Quartiere Primo in via Ugo La Malfa 11, la terza assemblea del ciclo Salute e Rifiuti, dal titolo Ecomafie e smaltimento illegale dei rifiuti. Come la criminalità specula e saccheggia il nostro territorio.

In questo momento, in cui il tema delle emissioni odorigene è di stretta attualità, considerato che il fenomeno è correlato direttamente anche allo sversamento illegale dei reflui nei fossi e corsi d’acqua, in occasione di questa assemblea affronteremo il tema della tutela della matrice acqua, portando in evidenza le esperienze dirette del nostro territorio, ripercorrendo gli anni di lotta delle periferie apriliane, già attanagliate dai rifiuti, per ottenere il risanamento igienico sanitario.

Apriremo, come è oramai nostra abitudine consolidata, una finestra sull’esperienza di lotta in altri territori italiani, con un collegamento da remoto con un rappresentante del «Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e per la ripubblicizzazione del servizio idrico della Toscana».

Il tema dell’inquinamento, riteniamo, sulla base dell’esperienza finora accumulata in questi anni di analisi del territorio, non può sfuggire ad una visione di insieme del fenomeno, che deve tenere conto a livello

macroscopico anche del business che si nasconde dietro lo smaltimento illegale dei rifiuti.

Lo faremo insieme ad un giornalista d’inchiesta che, sul tema del traffico illecito di rifiuti, ha scritto importanti

reportage e saggi.

Di seguito i relatori che interverranno all’assemblea:

– Franco Gabriele, Presidente Consorzio «I fiumi».

– Clara Gonelli, Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e per la ripubblicizzazione del servizio idrico – Associazione per i Diritti dei Cittadini Toscana.

-Andrea Palladino–giornalista RomaToday

La Città degli Alberi

Aprilia Libera