Anzio Nettuno. 24 settembre Giornata di sensibilizzazione e prevenzione sull’Alzheimer

Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer. Appuntamento, dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione sulla demenza e lotta allo stigma, è un’occasione per il territorio di Anzio e Nettuno.

L’ APS Con-tatto apre la propria sede e mette in campo le proprie competenze.

Durante l’intera giornata del 24 a partire dalle ore 10 è possibile effettuare lo screening delle funzioni mentali (prenotazione obbligatoria) e allo stesso tempo partecipare a laboratori occupazionali per scoprire insieme come è possibile “giocare e mantenere”alte le proprie capacità.

Uno spazio speciale sarà dedicato ai più piccoli con laboratori di lettura in modo che anche loro possano comprendere e sviluppare competenze.

Potete seguire le attività della associazione Con_tatto sulla loro pagina Facebook, mandare una mail ad associazionecon.tatto2012@gmail.com, oppure chiamare al +39 392 433 7248

