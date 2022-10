Nettuno. Venerdì 7 e sabato 8 ottobre: tavolo di confronto sulla dislessia

Dal 4 al 20 ottobre torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile. La più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile

L’APS Con_tatto di Nettuno ha deciso di sostenere questa iniziativa

puntando su obiettivi quali: sostenere la povertà e garantire un’istruzione di qualità con dei laboratori aperti a tutti, un punto d’informazione per adulti interessati e una tavola di discussione con insegnanti tecnici esperti per parlare di dislessia e disturbi specifici di apprendimento. In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia (03-09 ottobre 2022), si discuterà di strategie di accoglienza, d’inclusione e supporto che rispondano ai bisogni reali dei ragazzi e delle famiglie.

Appuntamento presso la sede in Via Giacomo Matteotti, 9, 00048 Nettuno

venerdì 7/10 ore 10:30-12:30 con tutte le insegnanti interessate e sabato 8/10 ore 9:00-12:00.

Tel. 3924337248