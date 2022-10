Sarà presentato il prossimo 4 novembre alle ore 16 il VI volume dei Quaderni dell’Antiquarium intitolato “Le Lucerne”. All’evento saranno presenti il Commissario Bruno Strati, la Dirigente dell’Area Cultura Margherita Camarda e le autrici Maria De Francesco e Arianna Ciarla. Dopo la presentazione sarà inaugurata anche la mostra dedicata proprio alle Lucerne.

“Sono contento di poter presentare il volume curato dalla direttrice dei musei di Nettuno prof.ssa De Francesco e dalla dott.ssa Ciarla sulle lucerne romane rinvenute nei nostri territori. Il catalogo, sesto volume della collana “I quaderni dell’Antiquarium”, presenta esemplari di lucerne dell’epoca di massima espansione commerciale dell’antica Roma – dichiara il Commissario Strati – , a testimonianza di come l’antica Antium fosse allora centro di intensi traffici commerciali sia terrestri che marittimi. Le lucerne raccontano la cultura materiale dell’epoca e sono contrassegnate da marchi di fabbrica che garantivano la qualità del prodotto. Alcuni erano modelli famosi ritrovati in altre aree geografiche italiane e del mondo di allora, molto imitati. Ringrazio le due curatrici per la loro preziosa attività di ricerca e di catalogazione e sono sicuro che la collana si arricchirà di nuovi e interessanti volumi”