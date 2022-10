Con la competizione internazionale”Interland Cup 2022″, che si disputerà dal 1 al 6 Novembre a Gujan-Mestras (Francia), terminerà la stagione agonistica 2022 del pattinaggio artistico su rotelle. Per questa importante manifestazione sono stati convocati, nel Team Italia, due atleti della Fly Lido, pattinaggio artistico Città di Anzio: la giovanissima Valentina Marconi nella categoria cadetti e Gabriel Bartolini nella categoria genesse.

“Un grande traguardo per i nostri giovani, – dice il Delegato allo Sport, Massimiliano Millaci -, reso possibile anche dal fatto che hanno avuto la possibilità di usufruire, per i loro allenamenti, del nuovissimo Palazzetto dello Sport Giulio Rinaldi, impianto ideale per una preparazione appropriata. Un grande in bocca al lupo a loro ed alla società per la prossima competizione internazionale.”