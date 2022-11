Giornata nazionale degli alberi, il Rotary Club alla Pineta Lido dei Pini

Domenica 20 novembre 2022 il Rotary Club Costa Neroniana ha festeggiato l’annuale “Festa dell’Albero” presso la Pineta della Gallinara di Lido dei Pini ospite del Consorzio Lido dei Pini che, tra i suoi scopi, ha quello della conservazione dell’habitat naturale, della flora e della fauna del territorio: il Rotary Club ha voluto contribuire all’iniziativa donando tre alberi, in quanto da sempre attento alle esigenze del pianeta, avendo previsto proprio una apposita area di intervento dedicata al sostegno ambientale per apportare cambiamenti positivi nel mondo.

La “Festa dell’Albero” abbraccia sicuramente tematiche proprie dei nostri tempi ma in realtà ha radici antichissime: segno che la cura del pianeta non è materia apparsa di recente nella cultura dell’uomo.

Tutto nasce addirittura dalle antiche popolazioni greche e orientali che usavano festeggiare in occasione della piantumazione degli alberi. Tradizione poi passata alla cultura romana declinata in altra maniera e celebrata con la “Festa lucaria”: lucus in latino era il bosco sacro.

Tale tradizione, tra numerosi altri passaggi, arriva nell’Italia dell’epoca moderna nel 1898 anno in cui fu celebrata la prima festa.

Oggi è istituita da una legge difatti: “La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani” (art. 1 della Legge n. 10 del 2013).

Proprio riconoscendo l’importanza della giornata, il Rotary Club Costa Neroniana si è reso immediatamente disponibile verso il Consorzio Lido dei Pini che ha organizzato la manifestazione unitamente al Comitato cittadino “Salviamo la Pineta”.

La piantumazione dei nuovi alberi è fondamentale per la pineta che vede minacciata la propria esistenza dall’Heterobasidion irregolare: fungo la cui invasività mette in pericolo i popolamenti forestali.

Il Vice Presidente del Rotary Club Costa Neroniana, Achille Terzo, ha fisicamente proceduto alla piantumazione delle querce che il Club ha donato alla pineta: un momento davvero molto emozionante in quanto sono stati piantatati degli alberi che lasceranno il segno per i prossimi duecento anni.

La festa ha visto la partecipazione di tante persone della nostra comunità che, a loro volta, hanno contribuito con la piantumazione di nuovi arbusti per aiutare la pineta in quanto patrimonio ambientale del nostro territorio: menzione speciale, tra i tanti, va al Sig. Gianni Valeri collaboratore volontario molto attivo sul territorio.

L’emozione è continuata quando il parroco della Parrocchia Assunzione della Beata Vergine Maria, Don Martino Swiatek, ha benedetto gli alberi piantati con grande commozione dei presenti dando un significato anche spirituale all’evento.

Un ringraziamento speciale va al Dott. Nazzareno Chiacchiarini, Presidente del Consorzio Lido dei Pini che ha organizzato in maniera egregia la “Festa dell’Albero” che è stata un successo e che ha colpito piacevolmente la comunità intera.

Il Vice Presidente del Rotary Club, Achille Terzo, e il Presidente del Consorzio, Nazzareno Chiacchiarini, hanno sottolineato quanto sia necessario l’impegno della comunità, delle associazioni del territorio e di tutti affinché non vada persa la cura dell’ambiente che ci circonda e che ci circonderà nell’avvenire con l’ulteriore promessa di nuove collaborazioni nel prossimo futuro.

Rotary Club Costa Neroniana