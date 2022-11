Anzio. l’Azione Cattolica a fianco della Fondazione Telethon: ”Io Sostengo la Ricerca con tutto il Cuore”

”Io Sostengo la Ricerca con tutto il Cuore”

L’Azione Cattolica è di nuovo al fianco della Fondazione Telethon per la prossima Campagna di Natale 2022 che si svolgerà l’11, il 17 e il 18 dicembre nelle piazze e nelle parrocchie in tutta Italia, in cui verranno distribuiti Cuori di cioccolato e coccole di frutta, regali buoni da donare o condividere privatamente tra familiari e amici.

Questo impegno civico intende offrire il proprio contributo alla ricerca perché possa raggiungere traguardi futuri importanti e restituire allo stesso tempo una speranza sempre più concreta per le persone affette da malattie rare.

L’associazione parrocchiale di Falasche, come già accaduto per gli anni precedenti, sarà presente per sostenere l’iniziativa della Fondazione Telethon anche durante la campagna di Natale 2022.

I volontari di AC infatti, saranno presenti con un banchetto Telethon allestito dinanzi alla parrocchia di Sant’Antonio Abate nei giorni di sabato 17 e domenica 18 dicembre per distribuire i cuori di cioccolato nelle varianti al latte, fondente e alla granella di biscotto, a fronte di una donazione minima di 12,00 euro e le coccole di frutta da distribuire a fronte di una donazione minima di 6,00 euro.

Tutti sono invitati a partecipare a questa grande catena di solidarietà per sostenere la ricerca e donare concretamente con il cuore, affinché tutti i bambini possano diventare grandi.