Giovedì 22 dicembre, alle ore 18:30, presso la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, giovani musicisti eseguiranno al piano, con la chitarra, il flauto ed il violino alcuni brani classici, contemporanei ed altri classici dedicati al Santo Natale.

Si tratta di un progetto offerto dall’Associazione Musicale di Nettuno “La Voce Amica”, nell’ambito della Mostra “Da Crisalide a Farfalla”, quale inno alla vita ed augurio rivolto alle famiglie, ai visitatori ed alla cittadinanza, per vivere queste feste in armonia ed in serenità.