Nettuno. Picchiato l’arbitro durante la partita del torneo di Slowpitch

Ieri domenica 18 dicembre durante una gara del torneo di Slowpitch che si gioca sui campi di Santa Barbara un arbitro FIBS è stato aggredito fisicamente da un giocatore. La gara nello specifico era la seconda di questa serie fra i “Devils” e “Quelli Che…”. Un giocatore della squadra “Quelli Che…” (che in quel momento attaccava) ha contestato l’arbitro per la chiamata di un lancio, l’arbitro lo ha espulso e successivamente il giocatore sembra abbia aggredito l’arbitro facendolo prima cadere in terra e poi tirandogli un calcio mentre era ancora a terra. La partita è stata sospesa e non è ripresa, è stato chiamato il 112 e dopo qualche minuto è arrivata la Polizia. Un episodio esecrabile che fa male allo sport e ai giovani che lo seguono.

Questo il comunicato della Slowpitch League Nettuno

“Visto quanto accaduto oggi nella 7^GIORNATA della Slowpitch League Nettuno 2022/2023, l’organizzazione a nome di Antonino Grimaudo, esprime tutta la sua vicinanza e il supporto all’arbitro Andrea De Baggis e tutto il CNA Lazio, che come ogni anno ci supporta mettendo a disposizione la professionalità dei propri arbitri per il nostro evento. Inoltre la stessa condanna qualsiasi tipo di comportamento aggressivo sia verbale che fisico nei confronti di qualsiasi partecipante alla gara, e invita i responsabili di ogni squadra a cercare di prevenire comportamenti scorretti da parte dei propri giocatori”.

Grazie l’organizzazione.