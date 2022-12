Roma Imperiale- Virtual Reality Bus, la mostra in movimento che fa rivivere a cittadini e turisti i capolavori della Roma Antica in 3D

Il primo Virtual Reality Bus per una experience immersiva unica al mondo:

attraversare l’area archeologica centrale di Roma e riscoprire l’originale splendore dei monumenti antichi ricostruiti in 3D. Muoversi tra gli attuali resti archeologici della Roma antica e scoprire come erano 2000 anni fa, viaggiando dentro le splendide ricostruzioni 3D realizzate dai migliori specialisti di effetti visivi in Italia con la supervisione di curatori archeologi.

“Nel 2020 nasce Invisible Cities Srl- spiega Giorgio Lattavo– cittadino anziate e co-fondatore e socio della società creata grazie alla factory creativa Arsenale 23 di Roma, al supporto di Linkem SpA (ora Tiscali), all’intuizione dell’amministratore delegato Giorgio Capaci (VFX Rai) e all’esperienza di un ristretto gruppo di amici informatici e grafici. Allora decidemmo di realizzare assieme un prototipo unico: un bus-navetta 100% elettrico che utilizza schermi oled trasparenti per visualizzare in tempo reale ricostruzioni 3D della Roma imperiale del 4° sec. d.C. direttamente sui finestrini.

Il tutto sincronizzato al movimento reale su strada del bus tramite GPS e una fitta rete di sensori realizzati ad hoc.

Da qui è nata l’idea di una mostra on-the-road in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina e il Comune di Roma”.

“Roma Imperiale – Virtual Reality Bus” è attiva tutti i giorni dalle 16.20 alle 19.40 (ultima corsa), al costo di 15 euro (ridotto a 10 euro con la MIC card), con partenza da Piazza della Madonna di Loreto (Via dei Fori Imperiali).

Il percorso, della durata di 30 minuti, è fruibile in italiano e in inglese.

I biglietti possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria in prossimità della Colonna Traiana (Fori Imperiali) oppure online sul sito

www.vrbusroma.it