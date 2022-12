Nettuno, il 4 gennaio il collettivo Experia presenta l’evento “Paolo”

Il 4 gennaio il collettivo Experia presenta l’evento dal titolo “Paolo”.

L’idea nasce per opera di tre giovani artisti, Filippo Stravato, Vikandra Svalduz e Pablo Barsotti, che in questa occasione presentano le loro personalissime percezioni del presente, passato e futuro, sottolineate da una colonna sonora che oltrepassa il tempo e lo spazio.

Lo scopo è quello di raccontare la storia di Paolo attraverso stralci delle vite dei tre giovani artisti che durante la mostra si fonderanno fra loro andando a raccontare la storia di chi in realtà non ne ha mai vissuta una.

Il fine è quello di creare una storia per Paolo rendendolo realtà.

Vikandra Svalduz: Opere pittoriche

Filippo Stravato: Opere e video

Pablo Barsotti: Opere e musica.

L’evento si terrà presso l’oratorio della Chiesa dell’Immacolata Via Greccio 5 – Nettuno, dalle 17.30 alle 20.

“L’anima del collettivo sono da sempre le persone, è il contatto umano, l’esperienza. Da sempre ci siamo concentrati sugli eventi fisici più che sulla parte social del progetto. Nell’evento precedente abbiamo raccontato proprio questo: le persone.

Abbiamo analizzato le emozioni che provano a contatto le une con le altre.

Le abbiamo lasciate libere di esprimersi e di raccontarsi tramite l’arte.

Le abbiamo fatte sentire parte di un progetto facendo collaborare tra loro perfetti sconosciuti e dando vita ad un’armonia inaspettata.

In quest’evento abbiamo raccolto ciò che questa esperienza ci ha dato plasmando da zero una persona e ponendo a fondamento le nostre storie.

Sentivamo il bisogno di raccontarci ma attraverso un modo tutto nostro e lo abbiamo fatto attraverso Paolo.

L’aspetto sarà quello di una festa di compleanno che avrà il compito di raccontare le sensazioni di una vita e tracciare un percorso che permetterà allo spettatore di comprendere a pieno Paolo e creare una connessione con quest’ultimo quasi come se lo si conoscesse.

L’obiettivo è farci conoscere come un’entità unica e mettere in luce il frutto del progetto, non chi ci ha lavorato”.