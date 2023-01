Un percorso straordinario, quello dello spettacolo teatrale “Se Ascoltato, il Cuore cura Sempre” di Michele CIOFFI, che ha raggiunto il suo culmine nella serata dello scorso 29 Dicembre al Teatro GARBATELLA nel cuore di ROMA.

Iniziato il 21 Maggio ad Aprilia, ha trovato forza e consensi sempre crescenti e così come nella serata inaugurale aveva promesso l’aforista di Nettuno ha poi percorso l’Italia da Nord a Sud.

Pubblico soldout al Teatro GARBATELLA, e applausi a scena aperta per il messaggio profondo di un testo magistralmente adattato alla scena teatrale da Michele CIOFFI, autore, sceneggiatore e produttore dello spettacolo che ha avuto la Regia di uno degli attori teatrali più importanti dell’intero palcoscenico nazionale Mino SFERRA ed accompagnato da tutte le arti figurative. La musica dal vivo con la splendida ed inimitabile voce della cantante Elisa CASTELLS e del suo gruppo musicale “LONTANO DA QUI”, dalla danza con le evocative coreografie ed interpretazioni soliste di Simona RETROSI con il suo corpo di ballo.

E’ stata una serata anche piena di sorprese, come l’omaggio che lo scrittore ha voluto fare ad una delle poetesse contemporanee più grandi, Iole CHESSA OLIVARES. La stessa poetessa presente in sala, ha aperto lo spettacolo con un suo componimento, e dopo i saluti finali ha potuto ascoltare la declamazione di tre sue poesie da parte dello scrittore e di Mino SFERRA accompagnate dalla violinista Ginevra MORSILLI in arte “Il Violino Magico” che ha letteralmente catturato il pubblico.

Tutti gli spettatori presenti, hanno potuto ricevere gratuitamente un dono meraviglioso da parte di OPERA EDIZIONI per tramite del suo Amministratore Pietro TOMASSINI, a tiratura limitata, costituita da un catalogo di 9 tavole pittoriche omaggio alla Divina Commedia di Dante ALIGHIERI realizzate dal Maestro Giovanni Tommaso FERRONI con aforismi inediti dello scrittore Michele CIOFFI, uno per ogni canto realizzato.

E poi l’immancabile operato di beneficienza che accompagna da sempre gli eventi di Michele CIOFFI con una parte sostanziosa del ricavato donato a Fondazione ANT per la sede di Roma, da 45 anni accanto ai malati oncologici nella prevenzione e nell’assistenza domiciliare gratuita. Lo scrittore sarà inoltre testimonial per tutto il 2023 accanto a Fondazione ANT.

Ma anche per Fondazione CAVE CANEM con la presenza sul palco della Vice Presidente Federica FAIELLA, che ha potuto spiegare al pubblico gli innumerevoli progetti della Fondazione per i cuccioli abbandonati della Capitale e non solo.

Sentito, anche il ringraziamento sul palco da parte del Dott. Luigi BUCCIOLI in rappresentanza del Centro Nazionale Sportivo LIBERTAS (cui l’Associazione Asd-Aps Liberi Eventi di Michele CIOFFI è affiliata) presieduto dal Dott. Andrea PANTANO e dal Direttore Generale Fabio CAIAZZO, specificando appunto la grande vicinanza dei progetti LIBERTAS non riferiti solo in ambito sportivo ma anche culturale ed artistico.

Grazie al Municipio VII di Roma Capitale per il patrocinio concesso all’evento così come quello concesso dal Premio Internazionale Vincenzo Crocitti per tramite del suo Direttore e Autore Francesco FIUMARELLA.

Si ringrazia sentitamente anche l’agenzia viaggi “Bellezze di Roma” per il supporto offerto all’evento, le strutture alberghiere e ricettive della Garbatella, e la PRINCIPE DR SERVICE del Sig Antonio DI RUOCCO per il regolare svolgimento dello spettacolo nella totale sicurezza per i tecnici, artisti e spettatori, la Sig.ra Lucia per lo splendido buffet finale offerto agli spettatori. Ed ancora Alfonso PAPA e Gabriella SANDRELLI SIVELLI per il magnifico servizio fotografico

Un particolare ringraziamento al Teatro GARBATELLA, Luigi e Fabio, e alla Liteo Tech Service di Luca TEODONIO

Grazie davvero di cuore a tutto il pubblico italiano per come in questi mesi avete accolto tappa dopo tappa con entusiasmo questo spettacolo che rappresenta un punto straordinario di inizio. Sarà un 2023 pieno di novità e progetti che con l’immancabile forza e coraggio troveranno la luce.

Così un emozionato Michele CIOFFI a fine spettacolo.