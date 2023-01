Da questa mattina il nuovo Segretario Generale del Comune di Anzio, dottoressa Paola Moroni, nominata dalla Commissione Straordinaria, è in servizio presso la Sede di Villa Corsini Sarsina. La dottoressa Moroni, originaria di Cori, laureata in Economia e Commercio, ha ricoperto lo stesso incarico presso i Comuni di Sermoneta, Piglio, Paliano e Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Ad accoglierla in Comune il Vice Prefetto, Francesco Tarricone che, a nome della Commissione e della Struttura dell’Ente, ha augurato buon lavoro al nuovo Segretario Generale.

La dottoressa Paola Moroni subentra alla dottoressa Giosy Pierpaola Tomasello, attualmente Segretario Generale del Comune di Rieti, alla quale vanno i ringraziamenti della Commissione per il collaborativo e leale servizio prestato a scavalco, che ha consentito il regolare proseguimento dell’attività amministrativa.