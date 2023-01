Anzio. 79° Anniversario dello Sbarco alleato, il programma ufficiale delle celebrazioni

79° Anniversario dello Sbarco di Anzio, il programma ufficiale delle celebrazioni promosso dalla Commissione Straordinaria e la campagna di comunicazione istituzionale dedicata alle Donne protagoniste dello Sbarco

Emozionanti foto di repertorio con le Donne protagoniste della libertà, che in quegli anni hanno dato vita alla nascita di una Società nuova, approdata al diritto di voto ed all’affermazione dell’universo femminile, contraddistinguono la campagna di comunicazione istituzionale per promuovere il 79° Anniversario dello Sbarco Alleato ad Anzio e sulla “testa di ponte dell’Operazione Shingle”.

Il programma ufficiale delle Celebrazioni 2023, promosso dalla Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, Prefetto Antonella Scolamiero, Vice Prefetto Francesco Tarricone e Dirigente, Agostino Anatriello, si aprirà venerdì 13 gennaio, alle ore 11.00, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo al Porto di Anzio, con l’inaugurazione della dodicesima edizione della mostra Bandiere sul Mare, organizzata dall’Associazione Warriors at Anzio, rappresentata da Giuseppe Tulli, con uniformi, fotografie e cimeli originali dello Sbarco di Anzio e della Seconda Guerra Mondiale. Ingresso libero, tutti i giorni, fino al 22 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Sono previsti incontri e visite guidate con le scuole del territorio.

Mercoledì 18 gennaio, al Museo dello Sbarco di Anzio – Villa Adele, sarà aperta la mostra di modellismo militare, a cura del Presidente Patrizio Colantuono, con l’esposizione di mezzi corazzati di tutte le epoche, da Leonardo ai giorni nostri. Ingresso libero fino al 22 gennaio, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Venerdì 20 gennaio, nell’ambito delle commemorazioni e delle deposizioni nei luoghi della Battaglia di Anzio, programmate da Comuni di Aprilia e Lanuvio, sono previste le seguenti manifestazioni: ore 9.45 – Aprilia, Monumento “Il Graffio della vita”, dedicato alle vittime della 2nda Guerra mondiale – Loc. Campo di Carne. Ore 10.30 – Aprilia, Via Buon Riposo/Pontoni: deposizione omaggio floreale ai piedi del Monumento dedicato al Tenente britannico, Eric Fletcher Waters ed ai Caduti dello Sbarco rimasti senza sepoltura. Ore 11.15 – Lanuvio, Piazza Berlinguer, deposizione omaggio floreale al Monumento ai Caduti. Nel corso della mattinata è prevista a deposizione al Cimitero Germanico di Pomezia.

Domenica 22 gennaio la Città di Anzio, Medaglia d’Oro al Merito Civile, ricorderà i Caduti e le sofferenze patite dalla Popolazione con le Cerimonie Ufficiali che si svolgeranno, in collaborazione con l’Ambasciata Britannica, a partire dalle ore 8.30 al Beachhead War Cemetery (Falasche), alle ore 9.15 – Commonwealth Cemetery (Santa Teresa), alle ore 9.45 al Cimitero Civile Anzio, alle ore 12.00 in Piazza Garibaldi – Monumento ai Caduti, con a seguire il consueto toccante appuntamento al Porto di Anzio, ai piedi delle targhe dedicate all’incrociatore britannico Spartan, affondato il 29 gennaio 1944, The Duke of Wellington e King’s Shropshire light Infantry.

Alle ore 11.30, al termine della cerimonia in Piazza Cesare Battisti a Nettuno (ore 10.30), è prevista la deposizione congiunta dei Comuni di Anzio e Nettuno di una Corona al Sicily – Rome American Cemetery.

Martedì 24 gennaio, al Sicily – Rome American Cemetery (Nettuno), la giornata di commemorazione con le scuole, coordinata dal Direttore, Melanie Resto, che si aprirà con la cerimonia ufficiale alle ore 11.00 e si concluderà, alle ore 17.00, con l’esibizione canora del Chris Cappell College.

Sempre martedì 24 gennaio, al Museo dello Sbarco di Anzio – Villa Adele, l’apertura della mostra di modellismo militare, in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare Italiana 1923 – 2023. Alle ore 10.00 la presentazione del Catalogo “Il Museo dello Sbarco di Anzio, con le collezioni di uniformi e cimeli della Battaglia di Anzio”, a cura del Presidente Patrizio Colantuono. Ingresso libero, fino al 29 gennaio, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Durante il mese di gennaio apertura straordinaria del Museo dello Sbarco di Anzio, nell’edificio comunale di Villa Adele, per mostre, visite guidate dedicate agli studenti, ai cittadini, agli ospiti della Città di Anzio, con la proiezione di filmati d’epoca e documentari nella sede museale.