Anzio. Incontro con l’autore all’ Ic Anzio V, ospite Isabella Labate e il suo “bambino del tram”

Tra le tappe capitoline che in questi giorni stanno impegnando la nota illustratrice Isabella Labate per la presentazione dell’albo “Il bambino del tram”, anche Anzio. All’interno del progetto lettura dell’IC Anzio V, il plesso Virgilio apre le porte al territorio ospitando l’illustratrice e il protagonista di un racconto d’amore e generosità.

Lunedì 16 gennaio alle ore 10:30 l’IC Anzio V, in collaborazione con la casa editrice Orecchio Acerbo, ospiterà Isabella Labate, illustratrice dell’albo “Il bambino del tram” ed Emanuele Di Porto, protagonista di una delle più commoventi storie del 16 ottobre 1943, giorno del rastrellamento del ghetto di Roma.

È proprio lui il bambino del tram, uno degli scampati alla furia nazista in quel tragico sabato d’autunno. A salvare Emanuele è un calcio di sua madre, che lo allontana dai camion tedeschi, e il buon cuore dei tranvieri romani, che per due giorni lo tengono nascosto. Un racconto potente che ci parla di generosità e coraggio, di amore che salva, nonostante gli orrori della guerra.

Una storia che merita di essere raccontata e conosciuta, per permetterci ancora una volta di ricordare – nel suo significato più intimo di “riportare al cuore” – per riflettere e non dimenticare.

L’evento, inserito all’interno del progetto lettura dell’Istituto, è aperto a tutta la cittadinanza.