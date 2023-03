L’Ente Nettunese Sacre Rappresentazioni ed Eventi APS, dopo il fermo di tre anni dovuto dal COVID, si è rimboccate le maniche e sta preparando la 49^ edizione della Passione di Cristo 2023.

Progetto “Salvaguardia Culturale della Passione di Cristo 2023” Prospettiva UNESCO, presentato alla Regione Lazio e al Comune di Nettuno che hanno patrocinato l’evento.

“La nostra Comunità vuole mantenere vivo e salvaguardare il patrimonio immateriale di cui siamo depositari, anche dopo il fermo di tre anni dove non ci sono state le circostanze ottimali per poterlo riprodurre.

In questa prospettiva c’è anche la vicinanza della Commissione Prefettizia giudata dal Dott. Antonio Perrucci.

Nel 2022 c’è stato il rinnovo del Protocollo d’Intesa tra i Sindaci, siglato a Roma nel 2018 con Europassione per l’Italia.

Ovviamente, quest’anno in questo evento ci saranno delle novità, con l’inserimento di nuove scene e il coinvolgimento di altre realtà associative di Nettuno che hanno voluto, con la loro presenza dare un contributo partecipativo come, l’Associazione Liberi Teatranti&Teatranti APS e l’Associazione Danza Fuoricentro.

Stiamo lavorando alla fase conclusiva dell’implementazione del dossier di candidatura per il riconoscimento come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

Vogliamo farlo, presentandovi un evento che ripropone suggestivamente il racconto della Passione di Cristo, con pacata aderenza al testo evangelico e con sorprendente realismo.

Le sequenze del racconto raggiungono l’immaginazione e il cuore delle persone, credenti e laici, quasi si trattasse di una contemplazione del dramma di Cristo, solo dal quale è possibile conoscere l’intensità e l’estensione dell’Amore con il quale Gesù ci ha amato fino alla morte in croce.

Accade sempre che nel racconto della Passione gli uomini scoprono in Gesù un compagno di viaggio che resta loro ogni giorno vicino sino alla fine del mondo, illuminando di una nuova luce e di intenso significato ogni avvenimento e ogni situazione della propria vita.

Seguendo il percorso, insieme ripercorriamo le fasi della Passione di Cristo, con l’entrata a Gerusalemme, fino alla Crocifissione.

Soffermandoci con lo sguardo, possiamo raccoglierci e meditare su quanto stiamo osservando.

Vogliamo ringraziare la Regione Lazio, la Commissione Prefettizia del Comune di Nettuno, la Comunità Passionista del Santuario di Nettuno, la Parrocchia S. Pietro in Claver di Nettuno che ha ospitato la nostra mostra itinerante sulla Passione di Cristo, l’Istituto S. Lucia Filippini con i suoi alunni ha partecipato ad un Convegno sempre sullo stesso tema. Questo, per ribadire che questo evento deve venire e può essere condivisoe da tutti.

Il Progetto “Salvaguardia Culturale della Passione di Cristo2023” Prospettiva UNESCO, prevede il seguente programma:

Domenica delle Palme 2 Aprile 2023

Ingresso a Gerusalemme del corteo degli Apostoli e dei personaggi che partecipano al Venerdì Santo con partenza alle ore 9.30 da Piazza Cesare Battisti, lungo il viale A. Gramsci per raggiungere il Sagrato della Pontificia Basilica della Madonna delle Grazie e S. Maria Goretti, dove alle ore 10.45 si terrà la Benedizione delle Palme.

Giovedì 6 Aprile 2023

Lavanda dei Piedi in Coena Domini ore 18.00 Pontificia Basilica della Madonna delle Grazie e S. Maria Goretti.

Venerdì 7 Aprile 2023 VENERDI’ SANTO

49^ edizione della Passione di Cristo 2023 Piazzale S. Maria Goretti e Pontificia Basilica della Madonna delle Grazie e S. Maria Goretti.