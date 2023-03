Primo memorial Bud Spencer, ottimi risultati per il team master Aprilia Sporting Village

Grandi performance per i nuotatori apriliani al I memorial Bud Spencer,

svoltosi nel centro federale di Ostia, domenica 12 marzo.

Evento inserito nel circuito supermaster FIN e dedicato interamente a Carlo

Pedersoli, in arte appunto Bud Spencer, che oltre ad essere stato un’icona del

cinema italiano è stato anche un forte nuotatore, ad ha come record di essere

stato il primo italiano di sempre a scendere sotto il minuto nella gara regina dei

cento stile.

Nonostante i master si siano presentati a ranghi ridottissimi, hanno ben figurato,

non tanto per le medaglie ma soprattutto per aver fatto registrare sensibili

miglioramenti a livello cronometrico e tecnico. Gli otto atleti saliti sui blocchi di

partenza collezionano a fine giornata 7 podi, di cui 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi.

Parte subito alla grande la spedizione con l’unico oro proveniente dalla punta di

diamante della squadra Roberta Mori M45 nei 100 dorso, gli argenti arrivano

dalla mai doma Graziella Cirillo M65 nei 50 rana e nei 100 stile, ed infine da

un super Ermes Gabanella M75 nei 50 rana.

Mentre per le medaglie di bronzo abbiamo ancora Roberta Mori nei 50 stile,

Ermes Gabanella 100 stile, e la grande sorpresa di fine giornata un sontuoso

Raffaele Volpecina nei 100 dorso.

Le emozioni non finiscono qui, perché nella categoria M50 Serena Lozzi lima il

suo personal best di oltre cinque secondi nei 50 stile ed è preceduta dalla sua

compagnia di squadra Vania Siciliano.

Ed ancora crollano primati personali anche per il Capitano Giuseppe Marino

prima nei 200 misti e successivamente nei 100 dorso. Ottime anche le

performance dell’ultimo atleta in gara Paolo Fazio M60.

E’ grande la soddisfazione per gli atleti master dell’Aprilia Sporting Village,

che il prossimo 19 marzo in quel di Avezzano, li aspetta un’altra prova

importantissima con la terza giornata del XVIII° trofeo Master Centro Italia

che li vede al comando della classifica generale a squadre.